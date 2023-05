Nations League, i convocati di Mancini: ritorna Zaccagni, out Tonali che andrà in Under 21

Il tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei convocati per le Finali di Nations League. La preparazione inizierà già domenica sera, quando al termine dell’ultima giornata di Serie A, la Nazionale si radunerà a Roma. Lunedì poi trasferimento a Cagliari. Tanti rientri, soprattutto quello di Zaccagni, numeri alla mano per gol e assist, il miglior azzurro della Serie A. Spicca infine l’assenza di Sandro Tonali. Il milanista sarà qunidi logicamente convocato per gli Europei Under 21, venendo “prestato” agli azzurrini.

Ecco la lista completa.

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli).

DIFENSORI: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray).

ATTACCANTI: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), *Giacomo Raspadori (Napoli), *Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).

* in caso di impegni ufficiali con il proprio club i calciatori indicati potranno differire l’arrivo in ritiro.