MotoGP GP Valencia, griglia di partenza e risultati qualifiche, pole di Vinales

I risultati delle qualifiche del Gran Premio di Valencia, ultimo weekend di MotoGP e fondamentale per la conquista al titolo, conteso tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. L’italiano, costretto a passare per il Q1, conquista un posto nel Q2 insieme a pilota Gresini Alex Marquez, unendosi al rivale della Pramac per il Q2. La pole position va a Maverick Vinales, che si mette davanti a un buon Bagnaia e un ottimo Zarco. Giornata difficile per Martin, che guadagna solo una sesta piazza.

PRIMA FILA

1. M. Vinales

2. F. Bagnaia

3. J. Zarco

SECONDA FILA

4. J. Miller

5. B. Binder

6. J. Martin

TERZA FILA

7. M. Bezzecchi

8. A. Marquez

9. M. Marquez

QUARTA FILA

10. R. Fernandez

11. F. Di Giannantonio

12. A. Espargaro

QUINTA FILA

13. A. Fernandez

14. E. Bastianini

15. F. Quartararo

SESTA FILA

16. T. Nakagami

17. L. Marini

18. P. Espargaro

SETTIMA FILA

19. F. Morbidelli

20. A. Rins

21. L. Savadori