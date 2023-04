MotoGP GP Americhe 2023, Bagnaia: “Contento della vittoria, non è stato facile”

Pecco Bagnaia ha commentato a caldo il successo nella Sprint Race del GP delle Americhe 2023: “Sono partito benissimo e ho cominciato subito a spingere, cercando un buon passo per crearmi vantaggio. E’ stata dura, ma sono felice e ora posso pensare già alla gara per tentare di chiudere al meglio il weekend“. Il pilota della Ducati ha preceduto Alex Rins a Austin, ottenendo la seconda vittoria in stagione nella Sprint Race.