Monza-Milan 0-1, Tatarusanu: “La difesa ora è più compatta e si è visto in queste partite”

Dopo la vittoria arrivata per 0-1 in casa del Monza, il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu ha parlato ai microfoni di MilanTv. Ecco le sue parole: “Partita più difficile nel secondo tempo ma abbiamo messo tanto carattere ma abbiamo ottenuto una vittoria importantissima. La difesa? Ce l’ho davanti a me, è una difesa più compatta e si è visto in queste partite”.