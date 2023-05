Milan-Inter, niente da fare per Leao: neanche in panchina, non giocherà

Bruttissime notizie in casa Milan a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’Euroderby contro i cugini dell’Inter: Rafael Leao non ce la fa. Il portoghese, nonostante il tentativo di rientro in extremis, non solo non partirà titolare, ma non andrà nemmeno in panchina, avendo quindi la certezza di non giocare. Leao sarà così costretto a lavorare al massimo per poter recuperare per la sfida di ritorno della semifinale di Champions League, prevista appena martedì prossimo.