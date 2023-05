Milan-Inter, coreografia rossonera da brividi: “Forza Milan” (FOTO)

Splendida la coreografia del Milan per la sfida contro l’Inter, Euroderby di andata delle semifinali di Champions League 2022/2023. I rossoneri giocano in casa questo atto primo del doppio confronto del Meazza che decreterà quale formazione approderà in finale e i tifosi del Diavolo, che dunque sono in maggioranza stasera, propongono una coreografia che si dipana per tre quarti dello stadio con “Forza Milan” gigante e 1899, anno di nascita del club. Di seguito ecco la foto.