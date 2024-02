Milan, Furlani: “Voci su Pioli annoiano anche me, il club è con lui. Mercato di gennaio? L’emergenza è passata”

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, a margine della presentazione della quarta maglia rossonera ha affrontato tanti temi d’attualità inerenti la squadra. A partire dalla situazione dell’attuale allenatore Stefano Pioli: “Anche a me annoiano tanto le voci sulla panchina del Milan a febbraio. Pioli è il nostro mister, la società è con lui, l’ha ripetuto anche Zlatan perché queste voci annoiano ed infastidiscono. Siamo grati per quello che ha fatto fino ad adesso e per ora siamo fortunati ad averlo con noi”, ha dichiarato. Poi si parla di Ibra: “Come ho già detto più volte, è un grandissimo valore aggiunto. E’ stato un campione in campo – commenta Furlani – e lo è e lo sarà anche fuori. Siamo fortunati noi, come milanisti, come Milan, come dirigenti ad averlo come nostro partner”.

Sul mercato: “Per tutto gennaio vi avevo detto ‘non necessariamente arriverà qualcun altro’, ‘non compreremo tanto per’. Siamo contenti sia tornato Gabbia, abbiamo Kjaer, Simic ed altri ancora stanno rientrando. I giocatori ci sono, l’emergenza è passata. Comprare per comprare era per accontentare la folla ma non reale necessità”. Poi sul futuro di Giroud: “Olivier è un grande campione. Lui è venuto con un contratto di due anni che li ha fatto talmente bene che abbiamo deciso di continuare e quest’anno sta facendo anche meglio”. E infine su Zirkzee, uno dei nomi più caldi in vista dell’estate:“Ha fatto bene contro di noi, in questo campionato, ma è un giocatore di un’altra squadra ma è troppo presto per parlarne”.