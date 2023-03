Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 27 marzo con Trevisan e Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Miami per la giornata di lunedì 27 marzo 2023. Lorenzo Sonego proeverà a dare filo da torcere all’idolo di casa Frances Tiafoe e raggiungere gli ottavi di finale. In campo anche Martina Trevisan, che invece contende a Ostapenko un posto nei quarti. Tante le big protagoniste, dato che si giocano tutti gli ottavi femminili. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA LUNEDI’ 27 MARZO (ORARI ITALIANI)

STADIUM

Ore 18:00 – Garin vs (2) Tsitsipas

a seguire – (3) Pegula vs (20) Linette

a seguire – (10) Rybakina vs Mertens

Non prima dell’01:00 – Sonego vs (12) Tiafoe

a seguire – a seguire – (16) Krejcikova vs (2) Sabalenka

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (25) Trevisan vs (24) Ostapenko

a seguire – Halys vs McDonald

a seguire – (5) Auger-Aliassime vs (25) Cerundolo

a seguire – (8) Hurkacz vs Mannarino

Non prima dell’01:00 – Andreescu vs (18) Alexandrova

BUTCH BUCHHOLZ

Ore 17:00 – (14) Khachanov vs Lehecka

a seguire – (23) Zheng vs (27) Potapova

a seguire – Cirstea vs Vondrousova

a seguire – (Q) Gracheva vs

a seguire – (Q) Eubanks vs Barrere