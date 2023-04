Masters 1000 Madrid 2023: Cecchinato out al secondo turno, passa De Minaur in due set

Si ferma al secondo turno l’avventura di Marco Cecchinato al Masters 1000 di Madrid 2023 (terra battuta). Dopo aver dominato l’ungherese Marton Fucsovics all’esordio, l’azzurro si è arreso all’australiano Alex De Minaur in due set (6-4 7-6(5)). Il numero 19 al mondo sfiderà ora il russo Karatsev.

Dopo un inizio abbastanza equilibrato (1-1), Cecchinato subisce il break nel terzo game (2-1) e De Minaur allunga sul 3-1 con un turno di battuta a zero. Game a zero anche per l’azzurro che cerca di reagire (3-2), ma turno al servizio perfetto anche per l’australiano che torna a due game di distanza (4-2). Nel settimo game Cecchinato allunga due palle break all’avversario e accorcia sul 4-3, e nell’ottavo gioco ha ben cinque palle break a disposizione per pareggiare i conti, ma De Minaur le annulla tutte salvandosi ai vantaggi (5-3) e riesce a chiudere il primo set sul 6-4. Tanto equilibrio nel secondo set. Nel secondo game De Minaur annulla una palla break a Cecchinato (1-1), così come nel quarto gioco (2-2). Rischia l’azzurro nel nono game, dove è costretto ad annullare due palle break (4-5), e ad avere la meglio al tre-break è De Minaur che chiude i conti sul 7-6(5).