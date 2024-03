Maratona di Roma 2024, sabato 9 marzo l’ultimo appuntamento di preparazione ‘Get Ready’

Si avvicina l’appuntamento con la Maratona di Roma in programma domenica 17 marzo e domani, sabato 9, sarà l’ultima occasione per testare i ‘Get Ready’, ovvero gli allenamenti collettivi a libera partecipazione per prepararsi al meglio in vista della gara. Quello con partenza dall’Eur sarà il quinto evento di preparazione per maratoneti e neofiti. All’evento saranno presenti l’Ambassador della Maratona Franca Fiacconi, già vincitrice delle maratone di Roma e New York, l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra e il nutrizionista Francesco Fagnani che darà utili consigli sull’importanza dell’idratazione nella preparazione atletica e sul corretto uso dell’acqua.

I ‘Get Ready’ sono training gratuiti e aperti a tutti coloro che vorranno partecipare alla Acea Run Rome the Marathon, alla Fun Run, corsa non competitiva di cinque chilometri che parte in coda alla maratona e arriva al Circo Massimo, o alla Acea Run4Rome Relay, la maratona in staffetta per team da quattro persone. Ciascun ‘Get Ready’ è un vero e proprio evento, una grande festa per i runner, con musica e distribuzione di gadget. L’allenamento di domani sarà una rifinitura della preparazione in vista della maratona, distante a quel punto poco più di una settimana. Saranno percorsi fino ad un massimo di 14 km, con possibilità di correre anche frazioni inferiori e con diverse andature.