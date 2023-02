Leeds, Radrizzani: “Vicini a Zaniolo? Abbiamo proposto uno scambio, ma la Roma non aveva posti”

Il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani, ha parlato in una lunga intervista a Dazn. Ecco le sue parole: “Vicini a Zaniolo? Abbiamo proposto uno scambio all’ultimo momento con uno dei nostri ma non si poteva perché la Roma non aveva posti da extracomunitari”.

E ancora: “Avevamo bisogno degli ultimi tre punti, finalmente. Questa stagione è stata molto complicata e non me l’aspettavo, le previsioni erano molto diverse: abbiamo investito su giovani di qualità nella rosa, abbiamo pagato qualche scelta forse non corretta e c’è stata qualche partita in cui avremmo meritato più punti. Cercheremo di uscire da questa situazione. In questo campionato ogni partita è una finale, tra vincere e perdere passano dettagli. Sono molto fiero di essere l’unico italiano proprietario in Premier League. Giocare in certi stadi è emozionante, quest’anno ci è capitato di vincere a Liverpool e sono cose uniche. Ma nulla è come il giorno della promozione, una gioia immensa per i tifosi del Leeds dopo 17 anni di purgatorio”.