Leeds, Gnonto come Di Canio: eurogol al volo contro il Cardiff (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 62

Wilfried Gnonto sigla il gol più bello della sua carriera in FA Cup in Leeds-Cardiff. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, l’attaccante azzurro si è coordinato e ha lasciato partire un tiro al volo in elevazione che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un gol che a molti ha ricordato quello di un altro italiano, Paolo Di Canio con uno splendido tiro al volo contro il Wimbledon nel 2000. Oggi Mancini ha detto che è fondamentale “scoprire e far giocare i ragazzi giovani”. Con Gnonto, il Ct azzurro ha vinto una scommessa.