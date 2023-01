La Ufc perde una star: Francis Ngannou lascia. Ma torna Jon Jones

di Mattia Zucchiatti 36

La Ufc perde una stella, ma ne ritrova un’altra. Dana White ha confermato che Francis Ngannou, ormai ex campione dei pesi massimi, ha lasciato la promotion ed è attualmente svincolato, quindi libero di firmare con qualsiasi altra organizzazione. Ngannou avrebbe dovuto apparire in UFC 285 a Las Vegas il 4 marzo, ma il suo posto sarà preso da un altro pezzo grosso: Jon Jones, che non combatte dal febbraio 2020. “Abbiamo negoziato con Ngannou per più di due anni“, ha detto White. “Abbiamo offerto a Francis un accordo che lo avrebbe reso il peso massimo più pagato nella storia dell’azienda, più di [Brock] Lesnar, più di chiunque altro, e ha rifiutato l’accordo”, spiega. Nel futuro di Ngannou potrebbe esserci la Pfl, che si è già assicurata Jake Paul. Pochi mesi fa si è parlato anche di un’esibizione contro Tyson Fury nella boxe.