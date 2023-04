LA Lakers-Memphis Grizzlies stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in tv la gara tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, gara-4 della serie playoff NBA 2022/2023. Sfida cruciale per la serie, con LeBron James e compagni avanti 2-1 e determinati a consolidare il vantaggio del fattore campo. Secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio la franchigia californiana. Guai però a sottovalutare Morant e compagni, secondi in regular season e determinati a stupire ancora. La palla a due è prevista questa notte, tra lunedì 24 e martedì 25 aprile, alle 04:00 italiane. Diretta in esclusiva sulla piattaforma NBA League Pass.