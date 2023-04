Miami Heat-Milwaukee Bucks stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Miami Heat e Milwaukee Bucks, gara-4 della serie playoff NBA 2022/2023. Chiamati a una reazione Anteokounmpo e compagni, sconfitti di 22 punti in gara-3 (complice l’assenza del greco) e determinati a riscattarsi per evitare di andare sotto 3-1. Secondo i bookmakers saranno proprio i Bucks a scendere in campo favoriti, ma guai a sottovalutare la franchigia della Florida. D’altronde “tutto quello che accade una volta potrebbe non accadere mai più. Ma tutto quello che accade due volte accadrà certamente una terza”. La palla a due è prevista questa notte, tra lunedì 24 e martedì 25 aprile, alle 01:30 italiane. Diretta in esclusiva sulla piattaforma NBA League Pass.