Juventus-Siviglia in chiaro: orario, canale, diretta tv e streaming Europa League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Siviglia, valevole per la semifinale d’andata di Europa League 2022/2023. In una stagione condizionata da varie vicissitudini, ai bianconeri di Massimiliano Allegri non resta che provare a vincere la manifestazione per salvare il salvabile. Sarebbe certamente un successo importante per una squadra che in Europa non vince ormai da decenni. Di fronte, però, c’è una formazione che è la regina della competizione, avendola vinta quattro volte negli ultimi dieci anni. La sfida è in programma giovedì 11 maggio alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. Diretta tv in chiaro su Rai 1.