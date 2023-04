Ippica, scomparso a 96 anni il ‘Barone’ di Agnano Carmine Di Vincenzo

Il mondo dell’ippica piange la scomparsa di Carmine Di Vincenzo, classe 1927, il ‘Barone’ di Agnano, dove l’Ippodromo era il suo regno. Oltre duemila corse disputate, tante vinte, e una all’età di 90 anni, quando si impose nella prima batteria della “Xmas Race for Unicef”, una gara ufficiale della riunione di corse di Napoli. . Imprenditore tessile nella vita, l’amore per la moglie Bianca, e la passione per i cavalli che lo ha accompagnato fino alla fine. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 ad Agnano, nella Chiesa di Sant’Antonio all’Asilo.