Udinese, Samardzic: “Qui sono felice, gioco di più e i numeri mostrano la mia crescita”

“Il gol contro la Cremonese mi è venuto istintivo, mi piace calciare con l’esterno e ci provo spesso in allenamento. Siamo partiti forte, sappiamo che le ultime tre partite non sono state all’altezza, volevamo dimostrare le nostre qualità”. Ospite della tv ufficiale del club, il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, il più giovane giocatore ad aver realizzato 5 gol in serie A quest’anno si racconta. “Rispetto all’anno scorso gioco di più e questi numeri sono la dimostrazione, sono contento. Sono comunque ancora un ragazzino, devo imparare ancora tante cose – commenta soddisfatto il 21enne tedesco naturalizzato serbo – È vero che gli avversari mi hanno studiato, mi chiudono molto di più il mio sinistro. La serie A non è un campionato facile, è normale”.

“Cerco di allenarmi sempre al massimo, Sottil conosce le mie qualità ed io voglio dimostrarle. Rispetto agli avversari il mister decide la formazione e quindi, quando non sono titolare, accetto la decisione – prosegue Samardzic – Penso di essere cresciuto anche a livello difensivo, però devo ancora migliorare molto su questo aspetto, perché sono un giocatore a cui piace molto attaccare e dribblare. Il mio ruolo? Meglio trequartista, rispetto alla mezzala o al play, proprio per queste ragioni, mi piace molto attaccare”.