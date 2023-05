Internazionali d’Italia 2023: Nys e Zielinski vincono il doppio, poi si scatena il temporale

Hugo Nys e Jan Zielinski sono i due vincitori del doppio maschile agli Internazionali d’Italia 2023: la coppia monegasca/polacca ha sconfitto in finale – con il punteggio di 7-5 6-1 – il duo olandese composto da Robin Haase e Botic Van De Zandschulp. Una splendida settimana per Nys e Zielinski, vincitori decisamente a sorpresa del trofeo, dopo aver battuto durante il loro percorso alcune tra le coppie più forti del circuito quali Dodig/Krajicek e Granollers/Zeballos. Premiazione poi bagnata per loro, con la pioggia che continua ad essere la vera protagonista di queste due settimane di tennis al Foro Italico.