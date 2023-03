Inter-Fiorentina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Fiorentina, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive e tre nelle ultime quattro di campionato, sono obbligati ad una reazione davanti al proprio pubblico. Ma nel capoluogo lombardo arriva una Fiorentina che ne ha vinte quattro di fila e pare in grande forma dopo un inizio di stagione a lenta carburazione. Entrambe saranno poi impegnate nelle coppe europee nel corso della prossima settimana, un fattore da tenere in considerazione. La sfida è in programma sabato 1 aprile alle 18:00 in quel di San Siro. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.