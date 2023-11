Highlights e gol Tolosa-Liverpool 3-2: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

Gli highlights della partita tra Tolosa e Liverpool, match valido per la fase a gironi di Europa League del Gruppo E e vinto dal Tolosa. La formazione francese trova il gol del vantaggio con Donnum al 36′, seguito dal 2-0 firmato Dallinga al 58′. Successivamente, il Liverpool si porta sul 2-1 con l’autogol di Casseres. Il Tolosa però risponde subito e al 76′ Magri mette in cassaforte il risultato segnando il 3-1. Infine, Jota manda la palla in rete all’89’ e la partita finisce 3-2.