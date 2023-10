Highlights e gol Celtic-Atletico Madrid 2-2: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 70

Gli highlights della partita tra Celtic e Atletico Madrid finita 2-2, incontro valido per i gironi di Champions League. La gara è finita con un pareggio per 2-2. In gol Griezmann e Morata per gli spagnoli, Furuhashi e Palma per la formazione scozzese. Di seguito ecco le immagini salienti.