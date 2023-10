Highlights e gol Young Boys-Manchester City 1-3, Champions League 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 116

Dopo un primo tempo in panne, il Manchester City testimonia la sua forza in Champions League rifilando tre gol in casa degli svizzeri dello Young Boys. Di Akanjii e due gol di Haaland le reti degli uomini di Guardiola che hanno sofferto per i primi cinquanta minuti del match. Di Elia, invece, il provvisorio pareggio degli svizzeri che escono dal campo con zero punti, ma con una buona prestazione.