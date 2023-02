Valentino Rossi sarà a Monza per partecipare alla tappa del GT World Challenge Europe 2023, in programma dal 21 al 23 aprile. Il Dottore disputerà la 3 Ore Fanatec al volante della BMW M4 GT2 del team WRT, a cui si è unito nel 2022. Per lui si tratta della prima volta in pista all’Autodromo di Monza dopo sei anni da quando vinse per l’ultima volta il Monza Rally Show.