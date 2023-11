Gran Gala del Calcio: presenti anche De Laurentiis e Spalletti

Martedì prossimo si terrà a Salerno il Gran Gala del Calcio, evento conclusivo della dodicesima edizione del Festival del Calcio Italiano. Dalle ore 18, presso il Saint Joseph Resort, saranno premiate le personalità di rilievo della stagione 2022/2023. Dalla Serie A alla Serie D, saranno diverse le figure a cui verrà riconosciuto il proprio impegno. Il Napoli porterà a casa diversi premi, tra cui quello di miglior club. Menzione speciale per Aurelio De Laurentiis, miglior presidente di Serie A, Cristiano Giuntoli, miglior direttore sportivo e Luciano Spalletti, miglior tecnico. Grande serata anche per i calciatori, con Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret e Matteo Politano pronti ad essere premiati. Sarà Ciro Immobile ad essere incoronato miglior attaccante, mentre il più bel gol è quello di Antonio Candreva in Roma-Salernitana.