Golf, Pga Tour: Francesco Molinari al Corales Puntacana Championship

Il PGA Tour fa tappa per la nona volta nella Repubblica Dominicana dove a Punta Cana, dal 18 al 21 aprile, si disputa il Corales Puntacana Championship. Si gioca al Puntacana Resort & Club, sul percorso del Corales Golf Course, con la partecipazione di Francesco Molinari.Sebbene il torneo si svolga in concomitanza con l’RBC Heritage, ha comunque un buon field nel quale figurano altri due vincitori di Major, oltre a Molinari (The Open, 2018): Jason Dufner, cinque titoli compreso quello nel PGA Championship (2013), e Jimmy Walker, 417 gare sul circuito, sei allori e anche lui a segno nel PGA Championship (2016). Con loro due atleti che si sono imposti nella FedEx Cup, Bill Haas (sei vittorie in carriera) nel 2011 e Billy Horschel (sette) nel 2014. In campo anche alcuni che hanno conquistato successi negli ultimi due anni in un contesto in cui figurano 49 vincitori sul tour per 111 titoli complessivi: Daniel Berger, Ryan Brehm, Nick Hardy, Chez Reavie, il colombiano Nico Echavarria e il coreano K.H. Lee.

Da seguire pure Lanto Griffin, Sean O’Hair, Ryan Palmer, Robert Streb, Kevin Chappell e il venezuelano Jhonattan Vegas, insieme ad alcuni concorrenti che provengono dal DP World Tour quali il francese Victor Perez, lo svedese Alex Noren, lo spagnolo Jorge Campillo, gli inglesi Alex Fitzpatrick e Aaron Rai e i sudafricani Garrick Higgo e Thriston Lawrence.All’evento, nato nel 2016 e nei primi due anni in calendario sul Web.com Tour (ora Korn Ferry Tour), prendono parte tre past winner: Chad Ramey (2022), Joel Dahmen (2021) e Nate Lashley (2017). Cinque i runner up: il danese Nicolai Hojgaard, tra i più accreditati alla vigilia nella corsa al successo, secondo lo scorso anno e reduce da un buon Masters, sebbene abbia ceduto vistosamente nel finale (16°), Ben Martin e Alex Smalley (2022), il portoricano Rafael Campos (2021) e Sam Ryder (due volte, 2021 e 2016).Francesco Molinari, 41enne torinese, è alla sesta gara sul PGA Tour nel 2024, dove è andato a premio due volte e ha subito tre tagli in una stagione con prestazioni molto altalenanti che l’ha visto anche classificarsi quinto nel Dubai Invitational (DP World Tour) a metà gennaio. Il montepremi è di 4.000.000 di dollari con prima moneta di 720.000 dollari.