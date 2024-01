Golf, DP Tour: Young al comando a Dubai a metà gara, Migliozzi unico azzurro a superare il taglio

A metà gara, è Cameron Young a guidare la classifica dell’Hero Dubai Desert Classic, torneo del DP Tour di scena all’Emirates Golf Club (par 72) di Dubai. Protagonista di un giro da urlo in 64 (-8) per un totale di 131 (67 64, -13), l’americano è balzato al comando dell’evento, precedendo di tre colpi il polacco Adrian Meronk, miglior giocatore del 2023 sul circuito, e l’inglese Andy Sullivan, secondi con 134 (-10). Per quanto riguarda gli azzurri, invece, l’unico a superare il taglio è stato Guido Migliozzi, 24° con 141 (73 68, -3). Eliminati purtroppo Francesco Molinari e Andrea Pavan, entrambi al 75° posto con 145 (+1), Edoardo Molinari, 86° con 146 (+2), Matteo Manassero, 100° con 148 (+4), e Lorenzo Scalise, 109° con 150 (+6). Avanti invece i gemelli Hojgaard, Rasmus e Nicolai, quarti con 137 (-7) insieme allo scozzese Richie Ramsay. Bene anche Tommy Fleetwood, 15° con 139 (-5), mentre Rory McIlroy, numero 2 del mondo, è 24° come Migliozzi.