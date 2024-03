Ginnastica ritmica, Torino si prepara per le Final Six: Sofia Raffaeli prova a condurre Fabriano verso l’ottavo Scudetto di fila

Grande fermento a Torino in vista delle Final Six di ginnastica ritmica, ultimo appuntamento del Campionato Nazionale di Serie A1, A2, B e C. Al Pala Gianni Ast del capoluogo piemontese sabato 6 e domenica 7 aprile le migliori squadre italiane si sfideranno per lo Scudetto. La protagonista più attesa non potrà che essere Sofia Raffaeli, attuale vice campionessa del mondo reduce da due medaglie nella prima tappa di Coppa del Mondo andata in scena lo scorso fine settimana ad Atene. La fuoriclasse di Chiaravalle proverà a condurre la Ginnastica Fabriano al suo ottavo titolo italiano consecutivo. Raffaeli sarà accompagnata dalla sua compagna di squadra e di Nazionale, Milena Baldassarri. Il vice-presidente vicario della Federazione Ginnastica d’Italia, Valter Peroni, ha ricordato che “le Olimpiadi sono alle porte e ci aspettiamo dei bei risultati dalle nostre ginnaste: la Nazionale è competitiva e le nostre ginnaste sono eccellenze nel mondo individuale della ginnastica ritmica. Ci aspettano ancora diversi mesi di lavoro e alcuni appuntamenti internazionali, ma le Final Six saranno una prova che ci avvicina ai Giochi di Parigi. Sono fiducioso che vedremo dei buoni risultati”. Le Final Six di Torino saranno visibili in diretta (e on demand) sulla nuova OTT Sportface Tv. La fruizione delle gare sarà totalmente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, fruibile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android.