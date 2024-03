Probabili formazioni Fiorentina-Milan: trentesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Da una parte i viola che cercano punti per credere ancora alla Champions e lo fanno nel giorno del lutto per Barone, viceversa i rossoneri intendono difendere il secondo posto e vanno a caccia di una vittoria prestigiosa. Chi vincerà? La partita è in programma alle 20.45 di sabato 30 marzo allo stadio Franchi e sarà visibile su Dazn e Sky Sport. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Stefano Pioli.

FIORENTINA – I viola tornano in campo dopo il dramma di Joe Barone e vogliono dedicar lui una vittoria. In attacco vedremo Belotti con Beltran, Bonaventura è squalificato perché contro l’Atalanta non si è poi giocato.

MILAN – Maignan ha superato le noie fisiche e ci sarà, in avanti Leao, Giroud e Pulisic. Out per squalifica Theo Hernandez, spazio a Florenzi. Kjaer infortunato in nazionale.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Beltran, Gonzalez; Belotti

Ballottaggi: Arthur 55% – Nico Gonzalez 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Bonaventura

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Ballottaggi: –

Indisponibili: Pobega, Kalulu, Kjaer

Squalificati: Theo Hernandez