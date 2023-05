Ginnastica ritmica, Europei Baku 2023: Farfalle quinte nell’All-Around, oro alla Bulgaria

Sfuma il sogno medaglia per le Farfalle nell’All-Around agli Europei di Baku 2023. La Nazionale a squadre di ginnastica ritmica, reduce dall’argento dello scorso anno in Israele, ha chiuso in quinta posizione il concorso generale con un totale di 63.150 punti dietro a Bulgaria, Israele, alle padrone di case dell’Azerbaijan e all’Ucraina.

A portarsi a casa la medaglia d’oro sono state le bulgare, autrici di 35.600 nel misto e 32.450 ai cinque cerchi per un totale di 68.050 punti, davanti a Israele (31.700 nel misto, 35.600 ai cinque cerchi e totale di 67.300) e all’Azerbaijan (32.500 nel misto, 32.900 ai cinque cerchi e totale di 65.400). Quarto posto per l’Ucraina con un totale di 64.100 punti. Le Farfalle hanno aperto la loro gara nel Gruppo B ai cinque cerchi: recupero importante nel mezzo dell’esercizio ma prova comunque convincente, grazie alla quale hanno portato a casa un 34.150 (D:19.0, E:7.1, A:8.050). Grandissima prestazione nel misto (palle e nastri), piccolo recupero ma esecuzione ottima per il 29.000 (D:14.5, E:6.85, A:7.650).