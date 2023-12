Genoa: Retegui out contro la Juventus, ma torna Malinovskyi

Il tecnico del Genoa Gilardino aveva già reso note le scarse probabilità che Retegui riuscisse a scendere in campo contro la Juventus e oggi, in occasione dell’allenamento, la speranza di vedere l’attaccante in gara si sono affievolite. L’italoargentino ha sostenuto una seduta differenziata, con il resto della squadra al lavoro in vista dell’importante match. I genoani potranno ritrovare Malinovskyi, assente contro il Monza per squalifica.