Gauff-Kostyuk oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Coco Gauff se la vedrà contro Marta Kostyuk nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). La tennista statunitense non ha lasciato nessun set per strada nei quattro match disputati e non ha ancora perso una partita quest’anno – bilancio di 9-0. Difficile che il primo ko possa arrivare contro l’ucraina Kostyuk, giocatore ostica e in forma ma sulla carta inferiore alla campionessa degli ultimi US Open. Gauff ha vinto l’unico precedente, ad Auckland nel 2022, e scenderà in palio con i favori del pronostico. In palio il pass per la semifinale contro la vincente di Sabalenka-Krejcikova.

Gauff e Kostyuk scenderanno in campo oggi (martedì 23 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come primo match sulla Rod Laver Arena, con inizio fissato non prima delle ore 03.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Gauff e Kostyuk. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.