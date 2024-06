F1, pagelle qualifiche GP Spagna: pole per Norris, Ferrari nell’ombra

Il poleman del GP di Spagna è Lando Norris. Il circuito di Barcellona ospita le qualifiche del Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del calendario 2024 di F1. Sull’asfalto catalano Lando Norris porta la propria McLaren in testa alla classifica, conquistando la seconda pole position della sua carriera. La prima fila viene completata da Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton e George Russell si qualificano terzo e quarto. Terza fila poi per i due ferraristi, con Charles Leclerc davanti all’eroe di casa Carlos Sainz.

NORRIS: 10

Lando Norris conquista la seconda pole position della sua carriera, in un fine settimana che lo ha visto favorito sin dalle prove libere. Lo scudiero inglese della McLaren ha firmato un ottimo giro finale ed è ora pronto a lottare per la vittoria nella giornata di domani.

VERSTAPPEN: 9/10

E’ una sbavatura quella che nega al campione olandese la pole position, che manca Lando Norris per soli venti millesimi. Verstappen, qui ultimo vincitore, ha però la possibilità di dare battaglia alla McLaren nella giornata di domani, contando sulle proprie forze in un periodo di ‘difficoltà’ per la Red Bull.

HAMILTON: 9

La prestazione di Lewis Hamilton sottolinea il miglioramento della Mercedes, sulla strada giusta per tornare tra i primi. Il sette volte campione del mondo, molto soddisfatto della terza piazza ottenuta, sottolinea la gratitudine per il suo team. Le frecce d’argento non sono escludibili dalla lotta per le prime posizioni nella giornata di domani.

RUSSELL: 8/9

Buon risultato anche per George Russell, che chiude la seconda fila. Come per il compagno di squadra Lewis Hamilton, anche la prestazione di Russell indica un miglioramento del team. Nella giornata di domani l’inglese tenterà di guadagnare un gradino del podio.

LECLERC: 8

Charles Leclerc apre la terza fila del GP di Spagna, con una prestazione non brillante. Il monegasco, in difficoltà già ieri, non riesce ad avvicinarsi al gruppo di testa e domani è chiamato alla rimonta. Il numero 16 vanta, che ha risparmiato – non senza qualche rischio – un treno di gomme, tenterà il tutto e per tutto in gara.

SAINZ: 8-

L’eroe di casa Carlos Sainz non può dirsi pienamente soddisfatto della sesta posizione conquistata davanti al suo pubblico. Le prestazioni della Sf-24 non sono brillanti e il numero 55 avrà bisogno di una grande prestazione per sognare di salire sul podio davanti ai tifosi locali.