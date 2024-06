F1 GP Spagna, Norris: “Domani saremo di nuovo tutti vicini come in Canada”

La McLaren si dimostra ancora una volta una delle forze protagoniste durante il venerdì del Gran Premio di Spagna. I risultati ottenuti nel primo giorno sul circuito di Barcellona hanno visto Lando Norris e Oscar Piastri molto competitivi. Il primo a parlare è il numero quattro inglese: “Penso che sia stata una bella giornata. Non è mai facile in queste condizioni calde, come se non fosse mai fantastico. Le gomme si surriscaldano molto velocemente, quindi è difficile ottenere tutto nella finestra perfetta, ma penso che tutto sommato sia stato un buon inizio di fine settimana. Mi sono sentito abbastanza a mio agio con la macchina fin dall’inizio. Siamo vicini e domani si tratterà di cercare di migliorare le piccole cose perché sono sicuro che saremo di nuovo vicini come lo era in Canada”.

La parola passa poi al compagno di squadra Oscar Piastri: “Sembra tutto vicino là fuori. Penso che sia stata una giornata un po’ complicata con le condizioni della pista; faceva molto caldo e il grip era molto inferiore a quello che penso molti di noi si aspettassero. Quindi c’è voluto un po’ di preparazione per le FP2, ancora alcune cose su cui lavorare nella mia guida, ma penso che ci stiamo arrivando con la macchina. Penso che siamo in una posizione abbastanza solida, ma sembra davvero difficile. Anche il ritmo di long run sembra abbastanza buono, quindi tutto sommato è stata una giornata decente. Forse non il miglior venerdì dell’anno, ma sicuramente nella mischia e se metto a posto un po’ di cose, saremo davvero lì davanti”.