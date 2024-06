Atp Halle 2024, Sinner frena un incredibile Struff e centra la semifinale

Jannik Sinner ha sconfitto Jan-Lennard Struff ai quarti di finale dell’Atp 500 di Halle 2024, riuscendo ad avere la meglio sul padrone di casa tramite il risultato di 6-2, (1)6-7, 7-6(3). Buona prestazione dell’azzurro contro un erbivoro come il tedesco, pericolosissimo su questa superficie, nel contesto di un incontro difficile e complicatosi man mano: terzo successo sull’erba della Germania per il numero uno al mondo, un rodaggio quasi completato in vista del prestigioso e atteso appuntamento di Wimbledon. Terza affermazione sul verde teutonico in tre set dopo le maratone appassionanti contro Tallon Griekspoor e Fabian Marozsan, sebbene abbia curiosamente perso ogni tie-break; uno Jannik solido e concentrato anche nei momenti di difficoltà, con l’obiettivo imminente di replicare la semifinale ai Championships. In semifinale, Sinner affronterà uno tra Zhizhen Zhang e Christopher Eubanks, con in palio un posto all’ultimo atto del torneo teutonico, sino a poco tempo fa ‘casa’ di Roger Federer.

LE PAROLE DI SINNER

GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-STRUFF

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

IL RACCONTO DI SINNER-STRUFF

Primo set particolarmente divertente ed equilibrato nel corso dei primi game, con Struff solidissimo con la prima in campo (traiettorie a sfiorare i 220 km/h) e Sinner semplicemente padrone degli scambi da fondocampo sino al 3-2 in suo favore. Primo vero momento di rottura andato in scena nel sesto gioco, con il tedesco in seria difficoltà sino allo 0-40, tra accelerazioni di Sinner e un doppio fallo; reazione del beniamino di casa e palle break annullate consecutivamente con un grande aiuto delle sue fedeli prime, ma il numero uno al mondo è riuscito ugualmente a piazzare il break con delle risposte fulminanti e utili per volare sul 4-2. Doppio squarcio nel set, determinante, attuato nell’ottavo gioco da Sinner: un’accelerazione con il dritto incrociato come antipasto e l’ennesima risposta vincente per garantire un meritato ed eloquente 6-2.

Secondo set con partenza-lampo di Sinner, subito pericoloso nel secondo game, durante un turno di battuta avversario: 0-30 con risposte costantemente fulminanti, ma Struff ha massimizzato la sua resa con la prima in campo e nei pressi della rete, rimontando e fissando il risultato sull’1-1. Situazione che si è ripetuta nel quarto game, con il numero uno del mondo questa volta beneficiario di una palla break dopo un colpo in avanzamento lungolinea; il tedesco ha nuovamente respinto l’assalto dell’azzurro inanellando prime e portando a 4 il conto degli ace nel game, per il 2-2. Sesto game da 0-40 immediato in favore di Sinner, ma margine cancellato rapidamente da Struff con il servizio; il tedesco ha conquistato il game ai vantaggi usufruendo di due leggerezze dell’avversario con il dritto, 3-3. Parziale equilibratissimo e conclusosi inevitabilmente al tie-break: 4-0 con due mini-break immediati in favore di Struff, accelerazione dopo accelerazione, presto trasformatosi in un severo 7-6(1).

Terzo set caratterizzato subito da un primo game incredibile: 0-40 italiano con Sinner nuovamente martellante da fondo e autore di fendenti di un certo livello. Struff ha ripreso in mano la situazione con tre prime, ma ha concesso immediatamente dopo altre due chance di break, vanificate sempre dalla sua migliore arma sino all’1-0. Sinner, seppur con una statistica che recitava 2 palle break convertite su 16, non si è perso d’animo e ha reagito, accelerando con la prima in campo e ristabilendo l’equilibrio sino a un sereno 2-2 senza brividi. Struff ha atteso un’occasione, arrivata nel sesto game: due doppi falli del numero uno al mondo e palla break tedesca, annullata però dall’azzurro al servizio, poco prima di ripararsi sul 3-3. Due chance ghiotte per Sinner nel delicato nono gioco: 15-40 dovuto a risposte incisive con il rovescio e un lob che ha incantato il pubblico, ma Struff ha rimontando per l’ennesima volta grazie alla solita collezione di prime come fossero figure, portandosi sul 5-4. Ritmo in arrestabile del tedesco, galvanizzato anche dal pubblico, sino al tie-break decisivo; il numero uno al mondo ha ottenuto immediatamente un mini break dopo aver vinto un importante duello sulla diagonale del dritto, per poi volare sul 3-0 contando sulla battuta. Colpi al rimbalzo perfetti di Sinner nei momenti di maggior tensione in assoluto, con Struff costretto a giocare a velocità inaudite anche per lui, un classico bombardiere che ama un tennis di questo tipo; netto 7-6(3) in favore di Jannik e semifinale.