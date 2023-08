Europei femminili volley 2023, Italia-Croazia cambia canale: programma e palinsesto serata

Su che canale vedere il match Italia-Croazia, valevole per l’ultima gara della fase a gironi degli Europei femminili 2023 di volley? Ecco il programma e il palinsesto di serata sui canali Rai. Come di consueto, vista la contemporaneità con i Mondiali di atletica, l’incontro delle azzurre di Mazzanti inizierà su un canale e proseguirà su un altro. Più precisamente, a partire dalle ore 21:15 verrà trasmesso su Rai Sport. Solamente al termine delle gare di atletica, all’incirca verso le 22, si sposterà invece su Rai 2. Gli spettatori che seguiranno il match in televisione, dunque, saranno chiamati a cambiare canale al momento necessario. In alternativa, sarà possibile seguire il match in streaming su RaiPlay (e, per gli abbonati, su SkyGo) oppure su Sportface.it, che offrirà una diretta testuale dell’incontro.

ITALIA-CROAZIA: PROGRAMMA

DALLE ORE 21.15 – Rai Sport

DALLE ORE 22.00 – Rai 2