Europa League: trasferte bloccate per Roma e Feyenoord durante i playoff

I tifosi della Roma non potranno volare nei Paesi Bassi per assistere alla partita di Europa League contro il Feyenoord e i sostenitori olandesi saranno impossibilitati dal recarsi nella Capitale. La società giallorossa scrive in una nota: “L’AS Roma comunica che, in base alle indicazioni trasmesse dalle Autorità competenti italiane e olandesi, non sarà consentita la vendita dei tagliandi di Feyenoord-Roma ai residenti in Italia e di Roma-Feyenoord ai residenti nei Paesi Bassi”.