Emanuela Orlandi, il fratello: “A mio figlio impedito di entrare all’Olimpico con lo striscione per la zia”

Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro Orlandi, ha fatto polemica in un post su Facebook sul fatto che al figlio fosse stato impedito di entrare allo stadio Olimpico per assistere alla sfida tra Roma e Inter, vinta dai nerazzurri 2-0. Il motivo è stato lo striscione che aveva con sé che ritraeva la zia, Emanuela Orlandi. “Tutto potevo pensare tranne sarebbe stato fermato all’ingresso dello stadio Olimpico e dopo un lungo consulto di una mezz’ora tra la polizia e i piani alti gli dicono che quello striscione non può entrare, non e’ inerente alla partita”, queste le parole di Pietro Orlandi.