Djokovic-Norrie oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Cameron Norrie nel secondo incontro di singolare di Serbia-Gran Bretagna, match valido per i quarti di finale della Coppa Davis 2023. A pochi giorni dal trionfo in quel di Torino, il numero uno della classifica mondiale è pronto a difendere la bandiera della sua Nazione con la volontà di riportare l’Insalatiera a Belgrado. Lo scorso anno la Serbia non riuscì a qualificarsi per la fase a finale, questa volta c’è e Djokovic vuole essere protagonista. La Gran Bretagna deve fare a meno degli infortunati Evans e Murray, così il capitano Leon Rose non può che andare con Cameron Norrie come primo singolarista.

Djokovic e Norrie scenderanno in campo oggi, giovedì 23 novembre, come 2°match dalle ore 17:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il confronto sarà visibile anche su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in quest’ultimo caso solamente in differita. Disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW, RaiPlay e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.