Curling, Perth Masters: Italia maschile sconfitta in finale, azzurre out ai quarti

Secondo posto per la Nazionale italiana maschile di curling al Perth Masters, in Scozia. Inizia con un prestigioso risultato il nuovo anno per il curling azzurro grazie al cammino di Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Dopo la sconfitta all’esordio contro il Team Craik, gli azzurri del dt Claudio Pescia hanno ottenuto quattro vittorie di fila, arrendendosi solo in finale ai padroni di casa dello skip Mouat. “Sono soddisfatto della prestazione. Non è facile ripartire forte dopo la sosta natalizia, ma i ragazzi hanno alzato il livello, dando un buon segnale in vista dei prossimi impegni” ha dichiarato il dt Pescia.

Out ai quarti di finale invece l’Italia femminile, orfana dell’influenzata Marta Lo Deserto. Sono quindi partite per la Scozia Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti), battute a un passo dalla semifinale per 7-4 dal Team Rorvik (Norvegia). L’allenatrice Violetta Caldart guarda comunque il lato positivo: “Abbiamo sempre lottato fino all’ultimo e le ragazze sono state brave nonostante l’assenza di Marta. Si è trattata di una buona preparazione in vista dello slam“. Le Nazionali saranno ora impegnate in Canada per la quarta tappa del Grand Slam, in programma a Camrose, nella provincia dell’Alberta, dal 10 al 15 gennaio.