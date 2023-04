Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: altra sconfitta per l’Italia, trionfa il Canada 10-6

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Scozia, l’Italia non è riuscita a reagire e si è arresa al Canada nel match della seconda sessione dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei, hanno ceduto il passo ai padroni di casa per 6-10 nonostante una prima metà di gara più che positiva.

Gli azzurri erano infatti avanti 5-4 dopo i primi sei end ed erano assolutamente in partita. Tuttavia, si è rivelato fatale il settimo end, in cui i nordamericani hanno ottenuto ben tre punti e che ha rappresentato le cosiddette sliding doors. Ha infatti dato vita a un parziale di 6-1 in favore del Canada, ergo a un finale di gara a senso unico in cui l’Italia non ha potuto far molto. Secondo ko dunque per Retornaz e compagni, sconfitti da un’altra avversaria molto ostica dopo la Scozia. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio nella notte di domenica 2 aprile contro la Turchia: appuntamento all’01:00.