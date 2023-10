Curling, Falling Classic: azzurre da oro, uomini secondi

Weekend di grandi successi per il Curling azzurro. In occasione del Fall Classic, torneo di preparazione in vista della seconda tappa di Grand Slam, la Nazionale femminile conquista il primo posto, mentre quella maschile trova l’argento. Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti) hanno battuto le canadesi del team Watling 1o-1. Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si sono invece dovuti arrendere agli avversari del Team Dunstone.