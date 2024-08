Challenger Todi, Agamenone avanza con grinta

Gli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup sono entrati nel vivo. Molti italiani sono stati protagonisti della mattinata sui campi del Tennis Club Todi 1971, con il programma del Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events che vedrà prima Gianluca Mager e poi Stefano Travaglia illuminare il Campo Centrale per gli incontri serali. Nei due derby di giornata sono stati Lorenzo Giustino, vincitore della partita contro Gianluca Cadenasso (6-3 6-3) e Luca Castagnola, impostosi su Gianmarco Ferrari (6-4 6-0) a strappare un pass per il secondo turno. Avanti anche Franco Agamenone, il quale sfiderà il portoghese, ex numero 57 ATP, Gastao Elias per un posto nei quarti di finale.

Buona la prima di Agamenone – Franco Agamenone ha aperto il programma sul Campo Centrale con una vittoria convincente sull’argentino Genaro Alberto Olivieri. Il tennista di Rio Cuarto naturalizzato italiano ha saputo gestire sapientemente le variazioni di gioco, alternando il gioco da fondo a palle corte e discese a rete per chiudere 6-3 7-5. “Per me è stata una partita importantissima – ha raccontato l’attuale numero 330 ATP –. Una vittoria così mi mancava da un po’ e sono molto contento di come ho giocato”. All’angolo di Agamenone non poteva che esserci Andrea Trono, coach e figura importantissima nella sua vita: “Andrea è una persona fondamentale per me, averlo al mio fianco sono felice che sia al mio fianco. Oggi è partito alle quattro del mattino da Lecce per arrivare in tempo al mio match, sono grato a lui per questo e per il lavoro che svolgiamo insieme”. Per il cinque volte campione Challenger si prospetta ora un secondo turno interessante, con Gastao Elias (ex n.57 ATP) ad attenderlo dal lato opposto della rete: “Sarà una partita molto combattuta, come quella affrontata al primo turno. Dovrò cercare di continuare a imporre il mio gioco senza timore, spero di divertirmi”.

Sorpresa Pavlovic: secondo turno conquistato a suon di ace – Partito dalle qualificazioni, Luka Pavlovic è riuscito a stupire anche Lukas Neumayer. Dopo aver subito una rimonta dal vantaggio di 4-1 del primo set (poi perso 7-6), il francese ha lasciato per strada soltanto 3 game e si è guadagnato il pass per il secondo turno vincendo per 6-7(4) 6-3 6-0. 12 ace (28 in totale nei tre incontri disputati) e l’81% di punti vinti con la prima hanno reso imprevedibile il gioco di Pavlovic, il quale affronterà ora la quarta testa di serie Francesco Maestrelli. Positive anche le prove di Lorenzo Giustino e Luca Castagnola: il primo affronterà Matej Dodig, mentre per il secondo ci sarà Santiago Rodriguez Taverna.