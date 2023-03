Buffon alla BoboTV: “In Italia non capiscono un ca**o di calcio” (VIDEO)

di Redazione 12

“Io mi ricordo un gol di Di Natale in un Catania-Udinese, che se lo avesse fatto Messi o Neymar… Solo che in Italia non capiscono un c***o di calcio, e sai quando me ne sono accorto? Quando ero in Nazionale e contestavano Thiago Motta che era il più forte di tutti“. Gigi Buffon è un fiume in piena durante la puntata della “BoboTV” a cui è stato ospite. Il portiere ex Juventus, ospite del salotto di Christian Vieri, Nicola Ventola e Antonio Cassano, non si è trattenuto commentando alcune situazioni, attuali e passate, del mondo del calcio.