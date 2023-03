Biathlon, start list inseguimento maschile Nove Mesto 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list, gli italiani in gara ed i pettorali di partenza dell’inseguimento maschile di Nove Mesto, appuntamento in programma per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Il primo a partire sarà Johannes Boe, seguito dal fratello Tarjej. Due gli azzurri al via, vale a dire Tommaso Giacomel ed Elia Zeni. Di seguito allora ecco la start list completa coi sessanta protagonisti della gara che avrà inizio sabato 4 marzo.

START LIST INSEGUIMENTO MASCHILE NOVE MESTO 2023

1 BOE JOHANNES THINGNES NOR 0:00

2 BOE TARJEI NOR +0:30

3 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD NOR +1:15

4 STROEMSHEIM ENDRE NOR +1:18

5 CLAUDE FABIEN FRA +1:23

6 PONSILUOMA MARTIN SWE +1:25

7 GUIGONNAT ANTONIN FRA +1:26

8 REES ROMAN GER +1:27

9 NELIN JESPER SWE +1:42

10 HARTWEG NIKLAS SUI +1:43

11 KOMATZ DAVID AUT +1:44

12 DOLL BENEDIKT GER +1:45

13 KRCMAR MICHAL CZE +1:46

14 FILLON MAILLET QUENTIN FRA +1:52

15 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE +1:54

16 STRELOW JUSTUS GER +1:56

17 DUDCHENKO ANTON UKR +2:08

18 DOHERTY SEAN USA +2:15

19 ZAHKNA RENE EST +2:16

20 KUEHN JOHANNES GER +2:17

21 PERROT ERIC FRA +2:19

22 DALE JOHANNES NOR +2:20

23 INVENIUS OTTO FIN +2:23

24 CLAUDE FLORENT BEL +2:24

25 EDER SIMON AUT +2:26

26 GIACOMEL TOMMASO ITA +2:28

27 ILIEV VLADIMIR BUL +2:29

28 LANGER THIERRY BEL +2:30

29 SEPPALA TERO FIN +2:32

30 NAWRATH PHILIPP GER +2:33

31 CRNKOVIC KRESIMIR CRO +2:36

32 PIDRUCHNYI DMYTRO UKR +2:37

33 KIREYEV VLADISLAV KAZ +2:38

34 MAGAZEEV PAVEL MDA +2:40

35 PRYMA ARTEM UKR +2:41

36 VACLAVIK ADAM CZE +2:42

37 VIDMAR ANTON SLO +2:45

38 ZOBEL DAVID GER +2:46

39 MIKYSKA TOMAS CZE +2:46

40 BURKHALTER JOSCHA SUI +2:47

41 CISAR ALEX SLO +2:49

42 MISE EDGARS LAT +2:49

43 TSYMBAL BOGDAN UKR +2:50

44 SHAMAEV DMITRII ROU +2:54

45 TRSAN ROK SLO +2:55

46 STALDER SEBASTIAN SUI +2:57

47 SIIMER KRISTO EST +3:05

48 LEMMERER HARALD AUT +3:06

49 WIESTNER SERAFIN SUI +3:11

50 LAPSHIN TIMOFEI KOR +3:12

51 TACHIZAKI MIKITO JPN +3:12

52 GOW CHRISTIAN CAN +3:13

53 ZENI ELIA ITA +3:17

54 DYUSSENOV ASSET KAZ +3:17

55 RAENKEL RAIDO EST +3:17

56 DOMBROVSKI KAROL LTU +3:19

57 MUKHIN ALEXANDR KAZ +3:19

58 RANTA JAAKKO FIN +3:22

59 RASTORGUJEVS ANDREJS LAT +3:23

60 STVRTECKY JAKUB CZE +3:24