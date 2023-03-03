Biathlon, start list inseguimento maschile Nove Mesto 2023: italiani in gara e pettorali di partenza
La start list, gli italiani in gara ed i pettorali di partenza dell’inseguimento maschile di Nove Mesto, appuntamento in programma per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Il primo a partire sarà Johannes Boe, seguito dal fratello Tarjej. Due gli azzurri al via, vale a dire Tommaso Giacomel ed Elia Zeni. Di seguito allora ecco la start list completa coi sessanta protagonisti della gara che avrà inizio sabato 4 marzo.
START LIST INSEGUIMENTO MASCHILE NOVE MESTO 2023
1 BOE JOHANNES THINGNES NOR 0:00
2 BOE TARJEI NOR +0:30
3 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD NOR +1:15
4 STROEMSHEIM ENDRE NOR +1:18
5 CLAUDE FABIEN FRA +1:23
6 PONSILUOMA MARTIN SWE +1:25
7 GUIGONNAT ANTONIN FRA +1:26
8 REES ROMAN GER +1:27
9 NELIN JESPER SWE +1:42
10 HARTWEG NIKLAS SUI +1:43
11 KOMATZ DAVID AUT +1:44
12 DOLL BENEDIKT GER +1:45
13 KRCMAR MICHAL CZE +1:46
14 FILLON MAILLET QUENTIN FRA +1:52
15 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE +1:54
16 STRELOW JUSTUS GER +1:56
17 DUDCHENKO ANTON UKR +2:08
18 DOHERTY SEAN USA +2:15
19 ZAHKNA RENE EST +2:16
20 KUEHN JOHANNES GER +2:17
21 PERROT ERIC FRA +2:19
22 DALE JOHANNES NOR +2:20
23 INVENIUS OTTO FIN +2:23
24 CLAUDE FLORENT BEL +2:24
25 EDER SIMON AUT +2:26
26 GIACOMEL TOMMASO ITA +2:28
27 ILIEV VLADIMIR BUL +2:29
28 LANGER THIERRY BEL +2:30
29 SEPPALA TERO FIN +2:32
30 NAWRATH PHILIPP GER +2:33
31 CRNKOVIC KRESIMIR CRO +2:36
32 PIDRUCHNYI DMYTRO UKR +2:37
33 KIREYEV VLADISLAV KAZ +2:38
34 MAGAZEEV PAVEL MDA +2:40
35 PRYMA ARTEM UKR +2:41
36 VACLAVIK ADAM CZE +2:42
37 VIDMAR ANTON SLO +2:45
38 ZOBEL DAVID GER +2:46
39 MIKYSKA TOMAS CZE +2:46
40 BURKHALTER JOSCHA SUI +2:47
41 CISAR ALEX SLO +2:49
42 MISE EDGARS LAT +2:49
43 TSYMBAL BOGDAN UKR +2:50
44 SHAMAEV DMITRII ROU +2:54
45 TRSAN ROK SLO +2:55
46 STALDER SEBASTIAN SUI +2:57
47 SIIMER KRISTO EST +3:05
48 LEMMERER HARALD AUT +3:06
49 WIESTNER SERAFIN SUI +3:11
50 LAPSHIN TIMOFEI KOR +3:12
51 TACHIZAKI MIKITO JPN +3:12
52 GOW CHRISTIAN CAN +3:13
53 ZENI ELIA ITA +3:17
54 DYUSSENOV ASSET KAZ +3:17
55 RAENKEL RAIDO EST +3:17
56 DOMBROVSKI KAROL LTU +3:19
57 MUKHIN ALEXANDR KAZ +3:19
58 RANTA JAAKKO FIN +3:22
59 RASTORGUJEVS ANDREJS LAT +3:23
60 STVRTECKY JAKUB CZE +3:24