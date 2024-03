Basket, Serie A2: Orzinuovi vince su Torino 83-81, successo anche per Rimini e Rieti

Durante domenica 31 marzo vanno in scena tre match validi per la Serie A2 di basket maschile. Le partite, valide per la settima giornata della fase ad orologio della stagione 2023/2024, hanno visto Orzinuovi trionfare in casa contro Torino in una partita combattuta sino all’ultimo. Il successo della compagine di casa infatti arriva per un solo possesso, con il tabellone che segna 83-81 al momento della sirena. Vittoria casalinga anche di Rimini, che ha la meglio su distanza nei confronti di Casale Monferrato. I vincitori controllano il match e siglano poi il successo sul 93-77. Infine, Rieti ha la meglio in trasferta su Chiusi. Anche su questo parquet, il risultato è combattuto sino agli ultimi palleggi, con gli ospiti che poi ottengono la vittoria per 71-68.