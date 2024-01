Basket, Serie A1: Scafati batte Treviso in un finale da cardiopalma

Scafati vince su Treviso per 95-93, in una partita intensa sul finale. I padroni di casa ottengono la vittoria nella diciottesima giornata di campionato, uscendo dal palazzetto con due importanti punti.

Nella prima fase di gioco, Scafati riesce a salire in cattedra e controllare il ritmo di gioco. Treviso si trova presto costretta all’inseguimento, con Robinson che inanella numerose triple. Dopo dieci minuti di gioco, la formazione di casa è in vantaggio per 30-17. Nel secondo quarto di gioco, Treviso resta in difficoltà. La formazione ospite manca di tenacia offensiva e si disunisce in difesa. Le debolezze avversarie aiutano Scafati a mantenere il vantaggio. Si va a riposo con Scafati avanti per 56-40. Il vento cambia direzione dopo l’intervallo, con Treviso che inizia il terzo quarto nel migliore dei modi. La squadra risponde agli attacchi di Scafati e risulta propositiva. Sul finale però, la formazione di casa ha di nuovo la meglio e riesce a scappare via, concludendo il parziale 79-60. L’ultimo quarto vede la partita accendersi. Treviso rimonta e tallona Scafati, fino ad arrivare al pareggio sul 93-93. Mancano solo pochi secondi al termine del match e le formazioni viaggiano in parità, quando Gentile manda la palla nel canestro e port Scafati alla vittoria per 95-93.