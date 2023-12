Basket, Eurolega: la Virtus Bologna ritrova la vittoria in trasferta contro il Partizan

La Virtus Bologna vince 75-77 contro il Partizan. I bolognesi collezionano la dodicesima vittoria, tornando al successo in trasferta dopo alcune gare complesse. Termina così il girone di andata dell’Eurolega.

La Virtus Bologna vanta grande lucidità dai primi minuti in campo. La formazione italiana sferra un attacco dopo l’altro, mentre il Partizan non riesce a dimostrarsi compatta e regala numerosi spazi agli avversari. Il primo quarto termina con i padroni di casa sotto di cinque punti per 18-23. Nel secondo parziale, la Virtus si trova in difficoltà per alcuni minuti. Il Partizan riesce a scendere in partita e a trovare il pareggio. La squadra ospite però si riprende e inizia la costruzione di un importante vantaggio fino a toccare il +11. Sul finale, i serbi recuperano alcuni punti e si va a riposo sul 36-41. Al ritorno sul parquet, il Partizan si dimostra in grado di rimontare, anche se Bologna riesce ancora a resistere e rimanere in vantaggio. Desta preoccupazione la caduta di Hackett, che esce dal campo in lacrime ma che sembra poi riprendersi. Quando mancano solo dieci minuti di gioco, il punteggio vede gli ospiti ancora avanti per 55-60. Negli ultimi minuti di partita Hackett torna in campo con sollievo della Virtus, che negli ultimi minuti si ritrova a difendere in ogni modo il vantaggio. La squadra ospite riesce a mantenersi avanti, anche se di pochi punti e la partita termina 75-77.