Atp Rio de Janeiro 2023, la pioggia ferma Fognini ad un passo dalla vittoria

La pioggia diventa protagonista nella seconda giornata di incontri in quel di Rio de Janeiro, dove è in corso il tradizionale ATP 500 su terra rossa. E le avverse condizioni metereologiche beffano Fabio Fognini, che al momento dell’interruzione si trovava a due punti dalla sua prima vittoria stagionale in singolare. L’azzurro stava infatti dominando il suo incontro d’esordio contro il qualificato cileno Tomas Barrios-Vera, con il punteggio di 6-2 5-2 e servizio in favore di Fabio nel momento in cui ha iniziato a scendere copiosamente la pioggia. Gli organizzatori non hanno neanche provato ad aspettare un miglioramento di condizioni, posticipando subito il programma a mercoledì.

L’azzurro e il tennista sudamericano torneranno in campo oggi come secondo match dalle 20:30 italiane, nella speranza che Fognini possa riuscire a chiudere senza patemi la sfida. Si trova in una situazione analoga anche il suo possibile avversario di secondo turno, ovvero la testa di serie numero uno Carlos Alcaraz, sospeso sul punteggio di 6-2 5-3 contro il brasiliano Alves.