Atp Montpellier 2023, Nardi c’è: batte Paire e vola nel main draw

Luca Nardi vola nel tabellone principale del torneo Atp 250 di Montpellier. Sul cemento indoor francese il giovane tennista azzurro ha sconfitto in tre set il padrone di casa Benoit Paire con lo score finale di 6-1 3-6 6-3 dopo un’ora e ventiquattro minuti di partita. L’azzurro nel main draw affronterà il francese Rinderknech-

PRIMO SET – L’inizio di partita è completamente a senso unico: Nardi parte bene, prende fiducia e con il break nel secondo game mette Paire in un angolo. Il francese comincia a commettere diversi errori gratuiti ed in pochi minuti si trova addirittura sotto 5-0 senza possibilità di contendere la prima frazione di gioco. Nardi, con grande concretezza, chiude il set per 6-1 senza particolari patemi.

SECONDO SET – La partita però cambia: Paire fa il suo ingresso in campo anche mentalmente, comincia a giocare a tennis e trascina il pubblico di Montpellier. Nardi perde la battuta nel quarto game dopo una vera e propria battaglia e, nel game successivo, Paire rimonta da 0-40 infiammando il pubblico di casa con un urlo pazzesco. Il set è nelle mani del transalpino che non trema alla battuta e porta il match al terzo e decisivo set, 6-3 lo score.

TERZO SET – L’avvio di terzo set è il momento decisivo della partita: Nardi vince un game lottato e, anche per via di un paio di doppi falli di troppo di Paire, comincia alla grande il set volando sul 3-0. Paire prova a rimanere attaccato alla partita in tutti i modi, ma Luca al servizio è solido e non si fa intimorire dal tentativo di rientro del francese. Nel settimo game si va ai vantaggi, ma Nardi mantiene il sangue freddo e riesce a rintuzzare Paire. Sul 5-3 Luca non trema e chiude agevolmente.